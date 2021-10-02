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Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı - Son Dakika

Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı

02.10.2021 12:22
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı, System.String[]

ANKARA'da, Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının yer aldığı Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi, törenle ziyarete açıldı.

ANKARA'da, Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının yer aldığı Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi, törenle ziyarete açıldı.

Ankara'da Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi, Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının 100'üncü yıl dönümünde törenle açıldı. Sovyet döneminde yetişen akademik sanatçıların eserleri ve yine ön cumhuriyet tarihi içerisinde gelişen diplomatik ilişkilere bağlı fotoğrafların yer aldığı müzenin açılışına Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye Rusya İş Birliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca Türk-Rus dostluğuna hizmet edecek olan Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi töreninde diplomatik ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

'TÜRK VE RUS HAKLARININ DOSTLUĞUNA BİNAEN KURULDU'Ankara Türk- Rus Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu, müzenin, kendi ailesi gibi politik problemler ve iç savaş nedenleriyle 100 yıl öne Rusya Federasyonu topraklarından Anadolu'ya göç edip yerleşen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin neferleri olan merhum atalarının üçüncü kuşak evlatları olarak, Türk ve Rus halklarının dostluğuna binaen kurulduğunu söyledi. Uğurlu, 1920-27 yıllarında Başkent Ankara'da ilk Sovyet Diplomatik Temsilciliğinde görev alan diplomatların anısını da Ankara Kalesi'nde kurdukları müzede yaşatacaklarını belirtti. Uğurlu, "Atalarımızın anı ve hatıralarıyla bezenmiş Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzemizin açılışında desteklerini esirgemeyen başta Rusya ve Belarus Büyükelçiliği olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Altındağ Belediye Başkanı Asım Bey kurumuyla bize çok yardımcı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Anıtlar Kurulu Başkanı Bekir Ödemiş bu binanın restorasyonunda çok büyük yardımcı oldu" dedi.'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ'Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ise Türkiye-Rusya ilişkileri için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz yıl Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100'ncü yıl dönümü. Diğer yandan Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 1921 yılında imzalanan dostluk ve kardeşlik Moskova Anlaşmasının 100'üncü yıl dönümünün içindeyiz. Hem de Gelibolu'ya Bolşevik devriminden sonra sığınan 30 bin kişinin Gelibolu'da yaşamış oldukları bu zorunlu gurbetin 100'üncü yıl dönümü" ifadelerini kullandı.GELİBOLU LARI MÜZEDEProf. Dr. Çalışkan, 1921 yılında Gelibolu'da Ruslar tarafından çekilen ve müzede yer alan fotoğrafların hikayesini de anlatarak, "Ruslar Gelibolu'ya geldiklerinde teknik olarak birçok imkandan yoksunlardı. Bir albay fotoğraf çekmek için görevlendirildi. İlk fotoğrafı Şubat 1921'de çektiler. Gelibolu'da böyle yaklaşık 230 fotoğraf çekildi. Bu aynı zamanda Gelibolu'nun tarihine de ışık tutuyor. ve bu fotoğraflar Ankara Rus Evi tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki araştırma merkezimize hediye edildi. Biz de bu fotoğrafları restore ettik ve renklendirdik. Türkçe ve Rusça metinler eşliğinde hazırladık ve burada ziyaretçilerin ilgisine sunmaya çalıştık" diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ortak tarihsel ve kültürel mirasın sergilendiği müzede Gelibolu köşesi de yer aldı. Gelibolu köşesinde, 1921 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Rus görevlilerinin o dönemin imkanlarıyla kaydettiği tarihi fotoğraflar, gözler önüne serildi.


Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı

Cumhuriyet, Ankara, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı - Son Dakika
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