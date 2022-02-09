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Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı - Son Dakika

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı

09.02.2022 14:39
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından "Almanya'da kurulan yeni hükümetin Türkiye perspektifi ve Almanya-Türkiye ilişkilerinin geleceği" konulu bir çalıştay düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından " Almanya'da kurulan yeni hükümetin Türkiye perspektifi ve Almanya-Türkiye ilişkilerinin geleceği" konulu bir çalıştay düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya kurul üyeleri, kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı. Çalıştayda Türkiye-Almanya ilişkilerinin mevcut durumu ve Merkel sonrası süreçte ikili ilişkilerin geleceği, göç, terörle mücadele, AB üyelik süreci, Doğu Akdeniz konusu, Ukrayna krizi ve Rusya ile ilişkiler etraflıca ele alındı. Türkiye'nin Almanya ile ikili ilişkileri, bölgesel işbirlikleri ve artan ticaret hacmi doğrultusunda alternatif politikalar da konuşuldu. Güvenlik, dış politika ve göç konusunda uluslararası sistemdeki yeni meydan okumalar ve sınamalar karşısında iki ülkenin stratejik işbirliği potansiyeline dikkat çekilen çalıştayda, Türkiye-Almanya ilişkilerinin 'kazan-kazan ve eşit ortaklık' temelinde ilerletileceği ve sürdürülebilir işbirliklerini geliştirmeye devam edileceği belirtildi.

Almanya'da bulunan Türk nüfusu ve iki ülke arasında köklü kültürel ve ekonomik ilişkiler dikkate alındığında geliştirilen sanayi işbirlikleri, özel sektör ve STK faaliyetleri, öğrenci değişim programları ve kültürel etkinliklerin ikili ilişkilere stratejik boyut kazandırdığı ifade edildi. Çalıştayda ortak menfaatlere ve pozitif gündeme odaklanarak güvenlik, ekonomi ve dış politika alanlarında Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere ulaşması gerektiği vurgulandı. Bu hedefe yönelik yeni politika önerileri müzakere edildi.

(Derya Yetim/ İHA)

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı

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Çankaya Köşkü, Politika, Türkiye, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Almanya-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı - Son Dakika


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