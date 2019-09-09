Son Dakika Haberleri: Ankara'da türkiye-iran karma ekonomik komisyon toplantısı
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Ankara'da türkiye-iran karma ekonomik komisyon toplantısı

1 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 18-19 Eylül tarihlerinde Ankara'da 'Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'nun gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ankara'da türkiye-iran karma ekonomik komisyon toplantısı, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 18-19 Eylül tarihlerinde Ankara'da 'Türkiye- İran Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'nun gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile bir görüşme gerçekleştirdik. 18-19 Eylül tarihlerinde İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'nin katılımlarıyla Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'nu Ankara'da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ankara, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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