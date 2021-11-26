Üye Girişi
Ankara'da "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı" semineri yapıldı - Son Dakika

Ankara'da "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı" semineri yapıldı

26.11.2021 18:14
Ankara'da "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı" semineri yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Romanya ile birbirine çok yakın ve "stratejik ortak" olduğunu belirterek iki ülkenin ticaret hacminin yıl sonuna kadar 8 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Romanya ile birbirine çok yakın ve "stratejik ortak" olduğunu belirterek iki ülkenin ticaret hacminin yıl sonuna kadar 8 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Kaymakcı, Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı" konulu seminere katıldı.

Kaymakcı, konuşmasında, iki ülkenin çok yakın stratejik ortak olduklarına dikkati çekerek Romanya'da çok sayıda Türk şirketinin bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Güneydoğu Avrupa'da, Balkanlar ve Karadeniz'de güvenlik konularının Türkiye ve Romanya'nın ortak gündeminin ögeleri olduğuna işaret etti.

Kaymakcı, öğrenci değişim programları kapsamında Romanya'ya 3 bin 600 öğrenci gönderdiklerini ve bu ülkeden Türkiye'ye de yaklaşık 2 bin 400 öğrenci geldiğini belirtti.

Ticari açıdan iki ülkenin "güçlü ekonomik ortak" olduğunu vurgulayan Kaymakcı, "Şimdiye kadar Romanya'ya yaklaşık 7,5 milyar dolar yatırım yaptık. Romanya'da faaliyet gösteren 16 bin Türk vatandaşı ve şirketi var." dedi.

Kaymakcı, "Ticaret seviyemiz artıyor. Bu yıl sonuna kadar 8 milyar dolar civarında toplam ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum. Umarız ekonomik ve ticari ilişkimizde yeni seviyelere ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine de katkı sağladığına dikkati çeken Kaymakcı, "Romanya'nın AB başkanlığı döneminde mükemmel bir iş birliği yaptığımızı da hatırlıyorum. Gelecekte bu iş birliğinin ve yakın temasın Türkiye, Romanya ve AB'nin yararına olacağını umuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, Romanya'nın AB dışındaki en önemli ikinci ticaret ortağı"

Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Matei de Türkiye ziyareti kapsamında Kaymakcı ile ikili ilişkileri görüşme fırsatı bulduğunu, AB-Türkiye ilişkileri, bölgesel iş birliği ve geleceğe yönelik plan konularını ele aldıklarını dile getirdi.

"Bugün Türkiye, Romanya'nın AB dışındaki en önemli ikinci ticaret ortağı ve AB dışındaki Romanya ihracatının ilk varış noktasıdır." diyen Matei, ekonomik iş birliği konusunda yeni seviyelere ulaşma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Romanya'nın 16 binden fazla Türk şirketine ev sahipliği yaptığına işaret eden Matei, öte yandan iki ülkenin güvenlik risklerini en yüksek seviyeye çıkarmak ve ekonomik fırsatları geliştirmek için de yakın şekilde çalıştığını hatırlattı.

Matei, iki ülkenin daha derin ve daha güçlü bağları olduğunu vurgulayarak "Karmaşık bir bölgede yaşıyoruz ve ikimizin de karmaşık komşulukları var. Şimdiden ufka ve 2030'a bakalım." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Romanya Çatışma Önleme ve Erken Uyarı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Iulian Chifu ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Mehmet Uğur Ekinci de birer sunum gerçekleştirdi.

Ankara'da Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı semineri yapıldı
Ankara'da Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı semineri yapıldı
Ankara'da Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı semineri yapıldı
Ankara'da Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı semineri yapıldı
Ankara'da Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı semineri yapıldı

Avrupa Birliği, Türkiye, Romanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı' semineri yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dizi oyuncularına saldırı davasında Oktay Kaynarca 8 kişiden şikayetçi oldu 18:31 Dizi oyuncularına saldırı davasında Oktay Kaynarca 8 kişiden şikayetçi oldu CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi 17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
18:32 Trabzon'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı
18:22 Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor
18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti
17:55 Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
17:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
16:49 Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var
Trabzon'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı Trabzon'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı         
18:33
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
Cinayetten yargılanan Tarkan'ın firari kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı Cinayetten yargılanan Tarkan'ın firari kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı         
17:08
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 18:49:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı" semineri yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement