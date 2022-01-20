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Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı

20.01.2022 17:15
Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı

Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 19 Ocak'ta tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda; gümrük kaçağı 7 bin 72 adet puro ile 670 adet sigara, 5 adet elektronik sigara cihazı, 6 adet puro makası ve 2 adet kamera ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. - ANKARA

Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı
Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı - Son Dakika
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