Ankara'da "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımıyla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Ankara Valiliği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğinde "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımıyla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Vasip Şahin, SBÜ Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılışında, sigara ve tütün bağımlığının nesli zehirlediğini ve daha başka zehirlerin kullanımının yolunu açtığını söyledi.

Tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadelede önemli bir mevzuat çıkarıldığını hatırlatan Şahin, bu mücadelenin uzun bir süre iyi yürütüldüğünü ve çalışmaların çok taraflı gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadelede müeyyidelerin uygulanmasında belediyelere de önemli görevler düştüğüne işaret ederek, "Topyekun yeni bir heyecanla, yeni bir kampanyayla tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadeleye tekrar başlamak lazım. Çalıştayın bu konuda üreteceği sonuçlar, oluşturacağı raporlar hem bizlere hem de karar verici, mevzuat oluşturucu ve yasa koyuculara yol ve yön göstermiş olacak." diye konuştu.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de çalıştayda, tütünle mücadelede nelerin yanlış yapıldığı ve bundan sonra yapılması gerekenlerin tartışılacağını aktardı.

Erdöl, 2008'de başlayan tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolüne ilişkin sürecin 2012'den sonra istenildiği gibi sürmediğini vurguladı.

Denetim ekiplerinin küçük ilçe ve iller ile büyükşehirlerdeki çalışmalarına değinen Erdöl, "Yüzde 32'den yüzde 27'ye düşen sigara içme oranı tekrar yüzde 32 ve üzerine çıktı. Çocuklar ve kadınlarda sigara içme oranı eskiye nazaran daha fazla. Bu korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay oturumlarla devam etti.