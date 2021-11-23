SPOR Ankara'da U18 Gençler Ligi maçında futbolcular birbirlerine girdi - Son Dakika

Ankara'da U18 Gençler Ligi maçında futbolcular birbirlerine girdi

Ercan ATA - ANKARA, (DHA) -

Ankara Amatör Küme U18 Gençler Ligi'nde oynanan Tigemspor ve Akyurt Belediyespor maçının ardından çıkan kavgada 3 futbolcu yaralandı. Karşılaşmanın hakemi Sabri Emre Tekin, maç sonunda 8 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

U18 Gençler Ligi'nde Tigemspor, sahasında Akyurt Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında Tigemspor, Akyurt Belediyespor karşısında skoru 2-2'ye getirdi. Uzatma dakikalarında da Akyurt Belediyespor attığı golle yeniden 3-2 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı. Ancak maçın bitiş düdüğünün ardından Tigemsporlu futbolcular, Akyurtlu futbolculara saha içinde sözlü sataştı. Daha sonra ise iki takım futbolcuları arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Teknik ekip ve idareciler kavga eden futbolcuları ayırmak için sahaya girerken, olaylar polis müdahalesiyle yatıştırıldı. 3 sporcunun hafif yaralandığı kavga sonrasında iki takım da birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Karşılaşmanın hakemi Sabri Emre Tekin, maç sonunda çıkan olayları izleyerek soyunma odasına gitti. Her iki takım sorumlularını odasına çağıran Tekin, Tigemspor'dan 6, Akyurt Belediyespor ise 2 sporcuya kırmızı kart gösterdiğini tebliğ etti.