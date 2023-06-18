Ankara'da Üç Araç Tarafından Çarparak Sürüklenen Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Üç Araç Tarafından Çarparak Sürüklenen Yaya Hayatını Kaybetti

Ankara'da Üç Araç Tarafından Çarparak Sürüklenen Yaya Hayatını Kaybetti

18.06.2023 22:05

Ankara'da üç ayrı aracın çarparak sürüklediği yaya yaşamını yitirdi. C.D'ye çarpan aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen yayanın cansız bedeni, daha sonra başka bir aracın altında kaldı. Yolda, başka bir aracın da çarptığı yayanın cesedi, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde fark edildi. Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alındı. Yayanın, çalıştığı Anafartalar Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'ndan çıktıktan sonra Mamak'taki evine gitmek üzereyken kaza geçirdiği öğrenildi.

Dün Turgut Özal-2 Bulvarı ile Altınay Caddesi kesişiminde karşıdan karşıya geçen C.D'ye (59), Y.E.G'nin kullandığı, Bulgaristan'dan gelen B 9440 BB plakalı araç çarptı.

CANSIZ BEDENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE FARK EDİLDİ

Aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen C.D'nin cansız bedeni, daha sonra M.Ş'nin kullandığı 06 ACG 853 plakalı aracın altında kaldı. Yolda, Y.T'nin kullandığı 06 BT 5328 plakalı otomobilin de çarptığı C.D'nin cesedi, Mevlana Bulvarı'ndaki Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde fark edildi.

3 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü girişindeki polislerin olay yerine gelmesiyle ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alınken, C.D'nin, çalıştığı Anafartalar Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'ndan çıktıktan sonra Mamak'taki evine gitmek üzereyken kaza geçirdiği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Turgut Özal, Bulgaristan, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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