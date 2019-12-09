Ankara'da 'üçkağıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama

ANKARA'da, üçkağıt tezgahıyla vatandaşları dolandıran çete polisin 'joker' operasyonu ile çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişiye ise ev hapsi verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde üçkağıt tezgahıyla vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, 5'er kişiden 2 gruba ayrılan şüphelilerin aralarındaki görev dağılımını tespit etti. Grupların, vatandaşı oyuna yönlendiren iknacı, polisi gözetleyen gözcü, kazanıyormuş gibi gösterilen oyuncu, kağıtları dizen üçkağıtçı ve mağduru, Polise gitme, bunlar zaten mafya. Boş yere başını belaya sokarsın gibi sözlerle uzaklaştıran uğurlayıcıdan oluştuğu tespit edildi. 10 şüpheli, polisin 2 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de ev hapsine alındı.