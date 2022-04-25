Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı

25.04.2022 15:25

Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdıANKARA Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde uçurtmasının peşinden koşan 8 yaşındaki Burak Şekerci'ye başıboş köpekler saldırdı.

Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı

ANKARA Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde uçurtmasının peşinden koşan 8 yaşındaki Burak Şekerci'ye başıboş köpekler saldırdı.

Başkent'in Çubuk İlçesi'ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde arkadaşıyla beraber uçurtma uçuran Burak Şekerci (8), uçurtmasının peşinden koştuğu sırada başıboş bir köpek gurubunun saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Burak Şekerci'nin hayatını bağrışları duyan bir çoban kurtardı. Şekerci, komşusunun yardımıyla önce Çubuk Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şekerci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpek saldırısına uğrayan Burak Şekerci'nin babası Uğur Şekerci, kan donduran olayı şu şekilde anlattı: "Olay cuma günü saat 3 sularında çocuğum bir arkadaşıyla birlikte uçurtma uçururken, uçurtması kaçıyor. Uçurtması kaçınca 'hemen alıp geleyim' diyor ve dereyi aşıyor. Sokak köpekleri varmış 5-6 tane, oğlumun koştuğunu görünce köpeklerde ona doğru koşmuş ve saldırmış. Hayvanları otlatan bir çoban varmış, köpeklerin koştuğunu görünce çoban da sopa ile birlikte koşmuş. Daha sonrasında çoban bana 'ben yetişene kadar sarı bir köpek çocuğun kafasından tuttu, aynı pitbull gibi yapıştı. En son ayaklarına vurunca köpek koştu gitti' dedi. Çoban daha sonra 'köpeklerin uzaklaşınca çocuğu gönderdim' dedi. Çocuk da kendisi ayağında ayakkabı olmadan, eli yüzü kan içinde buraya kadar gelmiş. Burada gezen bir komşumuz da çocuğun elini yüzünü kan içinde görünce sarılmış ve buraya getirmiş. Hastaneye de yeni kalp ameliyatı olan komşumuz götürmüş. Kalp hastası komşumuz da hastaneye varınca rahatsızlanmış."

"İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?"

Burak Şekerci'yi hastaneye götüren komşunun eşi Aysun Yakarış ise yaşadığı olayın şokunu anlatamadığını belirterek, "Sesimi duysunlar ve şu köpeklerin bir çaresine baksınlar. Bizim burası köy yeri gibi; çocuklarımız oynuyor, uçurtma uçuruyor. Bu durumda başkası da olabilirdi. Benim torunumun da başına gelebilirdi. O çoban görmeseydi o çocuğun hali ne olurdu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

Burak Şekerci'nin dedesi Hamdi Şekerci ise torununun hayatını kurtaran çobana minnettar olduğunu belirterek "Torunum kurtuldu ya vallahi gökyüzüne uçuyorum. O an evladım gitti dedim. Şimdi de Allah'a şükür sıkıntısı yok" diye konuştu.

Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı
Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı
Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı
Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı

YORUMLAR
500
Kalp nakli bekleyen 4 yaşındaki Ali'nin annesi: 'Artık bize de mutlu bir haber gelsin istiyorum' Kalp nakli bekleyen 4 yaşındaki Ali'nin annesi: 'Artık bize de mutlu bir haber gelsin istiyorum' Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz Uçurtma uçuran 8 yaşındaki çocuğa 6 köpek birden saldırdı! Uçurtma uçuran 8 yaşındaki çocuğa 6 köpek birden saldırdı!

Devlet Hastanesi, Ankara, Köpek, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
09:30 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Efe arasındaki kavga son mu buldu?
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da uçurtma peşinde koşan çocuğa köpek saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement