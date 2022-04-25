Ankara'da uçurtmasının peşinden koşan çocuğa köpekler saldırdı - Son Dakika
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Ankara'da uçurtmasının peşinden koşan çocuğa köpekler saldırdı

25.04.2022 14:48
Ankara'da uçurtmasının peşinden koşan çocuğa köpekler saldırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde uçurtmasının peşinden koşan 8 yaşındaki Burak Şekerci'ye başıboş köpekler saldırdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde uçurtmasının peşinden koşan 8 yaşındaki Burak Şekerci'ye başıboş köpekler saldırdı.

Başkent'in Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde arkadaşıyla beraber uçurtma uçuran Burak Şekerci (8), uçurtmasının peşinden koştuğu sırada başıboş bir köpek gurubunun saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Burak Şekerci'nin hayatını, bağrışları duyan bir çoban kurtardı. Şekerci, komşusunun yardımıyla önce Çubuk Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şekerci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpek saldırısına uğrayan Burak Şekerci'nin babası Uğur Şekerci, kan donduran olayı şu şekilde anlattı:

"Olay cuma günü saat 3 sularında, çocuğum bir arkadaşıyla birlikte uçurtma uçururken, uçurtması kaçıyor. Uçurtması kaçınca 'hemen alıp geleyim' diyor ve dereyi aşıyor. Sokak köpekleri varmış 5-6 tane, oğlumun koştuğunu görünce köpekler de ona doğru koşmuş ve saldırmış. Hayvanları otlatan bir çoban varmış, köpeklerin koştuğunu görünce çoban da sopa ile birlikte koşmuş. Daha sonrasında çoban bana 'ben yetişene kadar sarı bir köpek çocuğun kafasından tuttu, aynı pitbull gibi yapıştı. En son ayaklarına vurunca köpek koştu gitti' dedi. Çoban daha sonra 'köpekler uzaklaşınca çocuğu gönderdim' dedi. Çocuk da kendisi ayağında ayakkabı olmadan, eli yüzü kan içinde buraya kadar gelmiş. Burada gezen bir komşumuz da çocuğun elini yüzünü kan içinde görünce sarılmış ve buraya getirmiş. Hastaneye de yeni kalp ameliyatı olan komşumuz götürmüş. Kalp hastası komşumuz da hastaneye varınca rahatsızlanmış."

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?"

Burak Şekerci'yi hastaneye götüren komşunun eşi Aysun Yakarış ise yaşadığı olayın şokunu anlatamadığını belirterek, "Sesimizi duysunlar ve şu köpeklerin bir çaresine baksınlar. Bizim burası köy yeri gibi; çocuklarımız oynuyor, uçurtma uçuruyor. Bu durumda başkası da olabilirdi. Benim torunumun da başına gelebilirdi. O çoban görmeseydi o çocuğun hali ne olurdu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu" diye konuştu.

Burak Şekerci'nin dedesi Hamdi Şekerci ise torununun hayatını kurtaran çobana minnettar olduğunu belirterek "Torunum kurtuldu ya vallahi gökyüzüne uçuyorum. O an evladım gitti dedim. Şimdi de Allah'a şükür sıkıntısı yok" diye konuştu.

(Doğukan Gürel - Mert Cerrahoğlu - Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

Ankara'da uçurtmasının peşinden koşan çocuğa köpekler saldırdı
Ankara'da uçurtmasının peşinden koşan çocuğa köpekler saldırdı

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Devlet Hastanesi, Ankara, Köpek, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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