Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in suikastten önceki son sözleri ortaya çıktı: Benim kalemimi kırmışlar

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık Cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

MHP'NİN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sinan Ateş'in ölümü sonrası aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu çok sayıda siyasi isim taziye mesajı yayınlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'ndan cinayete ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

SES GETİRECEK SİNAN ATEŞ İDDİASI

Öte yandan Sinan Ateş ile ilgili bugün ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirecek cinsten. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ateş'in yakın çevresine "Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler" dediğini öne sürdü.

"KENDİSİNE YÖNELİK BİR HAMLE BEKLİYORDU DİYORLAR"

Altaylı şu ifadeleri kullandı; "Sinan Ateş'in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran yok. Hatta 'Kendisi de şaşırmamıştır' diyor Sinan Ateş'i tanıyanlar. 'FETÖ iftirası ile lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu' diyorlar. Birkaç gün önce geldiği İstanbul'da dostlarıyla buluşmuş. O buluşmada söylediği sözler ilginç. 'Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler' demiş.

"HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR"

Tanıyanlar "Bu işle kimin görevlendirildiğini bile biliyordu ama umursamıyordu" diye anlatıyorlar. Ve Sinan Ateş'in siyasi çevresinde bu işi kimin yaptığına, kimin yaptırdığına ilişkin hiçbir bilgi eksiği yok. Herkes her şeyi biliyor. Ve herkes susmuş bekliyor."