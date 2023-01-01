Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de yaprak dökümü başladı! İstifa haberleri art arda geliyor - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de yaprak dökümü başladı! İstifa haberleri art arda geliyor

01.01.2023 11:24

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümü sonrasında birçok siyasi isim taziye mesajı yayınlarken MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP yöneticileri ve Ülkü Ocakları'nın herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Yaşanan sessizlik nedeniyle MHP'de e-Devlet üzerinden istifaların başladığı iddia edilirken, birçok isim sosyal medya üzerinden istifa ettiklerine dair mesaj ve görseller paylaştı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Ateş'in yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralandı.

SALDIRI SONRASI 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" denildi.

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI SUSKUN

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımlarken, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA RÜZGARI

MHP'den yaşanan bu sessizliğin parti içinde tepkilere neden olduğu iddia edilirken, birçok ismin e-Devlet üzerinden istifa ederek görsellerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları görüldü.

Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de istifalar başladı! E-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de istifalar başladı! E-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de istifalar başladı! E-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de istifalar başladı! E-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
YORUMLAR (1)
  • Suleyman özdemir: Bahceli ve şurekası niye ses cıkarmıyo rahmetlinin iyi partililerle resmi var diye ses cıkarmıyor bu nasıl bir kindir nefrettir arkadaş .Iyi parti bu ülkenin partisi digerleride bu ülkenin partisi senin gibi düşünmüyo diye niye herkesi düşman gibi görüyorsun bu nasıl bir anlayış akil alır gibi gibi degil.Ellerinden gelse kendinden olmayanlara bir bardak suyu bir lokma ekmegi vermez bunlar herkesi düşman görüyorlar valla yazık bitmeli bu ülke icindeki düşmanlik nedir bu yaa Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun? Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun? Ankara Valiliği'nden sokak ortasında öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama Ankara Valiliği'nden sokak ortasında öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama

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Son Dakika Güncel Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de yaprak dökümü başladı! İstifa haberleri art arda geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de yaprak dökümü başladı! İstifa haberleri art arda geliyor - Son Dakika
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