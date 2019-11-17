Son Dakika Haberleri: Ankara'da uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu düzenlenecek
Son Dakika Güncel Ankara'da uluslararası '2011 Sonrası Irak' sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika

Ankara'da uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu düzenlenecek

6 saat önce

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde 18-19 Kasım tarihlerinde "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Ankara'da uluslararası

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde 18-19 Kasım tarihlerinde "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilecek sempozyumun oturumlarında Irak'ta ekonomi, politika, güvenlik, kültür, sosyal dinamikler ve dış ilişkiler gibi konular tartışılacak. Sempozyumda ayrıca, Irak'ın Türkiye, Körfez ülkeleri, ABD ve İran ile ilişkileri ele alınacak.

Irak'ta devam eden protestolara ilişkin muhtemel senaryolara da ışık tutması beklenen sempozyumda, dünyanın çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinden akademisyen ve uzmanların yanı sıra Türk ve Arap hükümetlerinden yetkili isimler konuşma yapacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:28 Kaynak: AA
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