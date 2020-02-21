Ankara'da "Uluslararası Anadil Günü" kutlandı - Son Dakika
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Ankara'da "Uluslararası Anadil Günü" kutlandı

6 saat önce

Uluslararası Anadil Günü, başkent Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ankara'da

Uluslararası Anadil Günü, başkent Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

Büyükelçi Sıddıki, burada yaptığı konuşmada, Bangladeşli öğrencilerin, 1952'de ana dilleri için verdiği mücadeleye ve bağımsızlığa giden sürece değindi.

Dünya genelindeki dil çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Sıddıki, buna karşılık, her iki haftada bir dünyada konuşulmakta olan yerel bir dilin yok olduğunu belirtti.

Sıddıki, "Uluslararası Anadil Günü"nün amacının da bu dillerin korunması ve geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

"Bangladeşli kardeşlerimizin bize verdiği desteği şükranla hatırlıyoruz"

Zeybek de Türkiye'nin, Bangladeş'i Lahor'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi vesilesiyle 22 Şubat 1974'te tanıdığını hatırlatarak, 1976'da da Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin açıldığını anımsattı.

İki ülke arasında çok eskiye dayanan tarihi ilişkilerin önemine vurgu yapan Zeybek, "Bizler, İstiklal Savaşı sırasında bütün Güney Asya Müslümanları gibi Bangladeşli kardeşlerimizin de bize verdiği maddi ve manevi desteği hep şükranla hatırlıyoruz." dedi.

Uluslararası Anadil Günü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 21 Şubat 1952'de, Bangla dilinin Pakistan'ın resmi dillerinden biri olarak tanınması için gösteri yapan öğrencilere polis tarafından ateş açılmış ve çok sayıda öğrenci hayatını yitirmişti. O tarihten itibaren 21 Şubat dünyadaki bütün Bengalliler için simgesel bir gün haline geldi.

Kasım 1999'da UNESCO'nun Paris'teki merkezinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Uluslararası Anadil Günü, 188 ülkede 21 Şubat tarihinde kutlanıyor.

Bangladeş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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