Ankara'da 'Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli' Düzenlendi

ANKARA Sanayi Odası (ASO) Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ve ASO 1'inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde 'Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli' düzenlendi.

ANKARA Sanayi Odası (ASO) Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ve ASO 1'inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde 'Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli' düzenlendi.



ASO 1'inci OSB Toplantı salonunda gerçekleştirilen panele, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 35'inci Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar, Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, ASO 1'inci Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Niyazi Akdaş, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Osman Coşkun, ASO 1'inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Serdar Tütek ve kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda davetli katıldı. Panelde, pazarlama, markalaşma ve ihracat konuları da ele alındı.



4'üncü Sanayi Devrimi'nin sadece sanayi bağlamında değil, bir dijital yaşam tarzı olarak değerlendirdiğini belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "ASO olarak 4'üncü Sanayi Devrimi başladığından beri bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıkıcı rekabetten kurtulabilmemiz için bu farkındalık toplantılarının dışında bir şey daha yaptık. Sanayi Bakanlığımızda böyle bir çalışma olduğunu duyduk ve model fabrika uygulamasıyla tanıştık. Bunu bir proje haline getirerek model fabrikayı Organize Sanayi Bölgesi'nin de katkısıyla beraber hayata geçirdik" dedi.



'YÜZDE 40'LARIN ÜZERİNDE VERİMLİLİK TESPİT EDİLMİŞTİR'



Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, dijital dönüşüm ile kastedilenin dijital teknolojilerin sağladığı olanaklardan maksimum düzeyde yararlanarak onu verimliliğe dönüştürmek olduğunu söyledi. Amacının verimliliği, AR-GE olanaklarını ve satışlarını arttırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Yazıcı, "Yapılan tüm uluslararası değerlendirmelerde ve anketlerde firmaların dijital dönüşüm sonucunda en çok fayda gördükleri alanın yüzde 40'ların üzerindeki bir oranla verimlilik olduğu tespit edilmiştir" diye konuştu.



'FAALİYETLER DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZLERİNDE YERİNE GETİRİLECEK'



Fabrikalarda dijital dönüşüm ile ilgili fazlasıyla çalışmalar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ali Yazıcı, şunları söyledi:



"Dijital fabrika dediğimiz bir kavram var o da ilki Ankara'da kuruldu. Dünyada 35 tane dijital fabrika örneği var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da bazı çalışmaları var. Dijital dönüşüm merkezlerinin kurulması düşünülüyor. Bu dijital dönüşüm merkezlerinde sektörün ihtiyacı doğrultusunda eğitimler verilecek. Çünkü üretimde sadece üreten fabrika değil, o fabrikanın ihtiyacı olan malzemeleri sağlayan tedarikçilerde var. Çok geniş bir zincir. Bu zincir ile ilgili tüm faaliyetler Dijital Dönüşüm Merkezlerinde yerine getirilecek. Bunun dışında yürütülen projeler ve akademik çalışmalar var. Fabrikalarımızda bu konuda önemli çalışmalar yapıyorlar. ASO'nun yaptığı farkındalık çalışması da bu çalışmalara destek olmak ve Ankara'daki sanayicileri dijital fabrikalarla tanıştırmak şeklinde sürüyor. Bunu bir sonraki adımı da akıllı fabrikalar, akıllı şehirler daha da ötesi akıllı ülkeler diyebiliriz."



Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Osman Coşkun ise, "Bilim şu anda ne düşündüğünüzü, hücrelerin ürettiği bu elektriksel sinyalleri analiz ederek, sizin neler yapabileceğinizi veya size neler yaptırılabileceğini tartışıyor. Gelecekte neslimizi çok önemli bir tehlike bekliyor. Eğer zamanında bu çalışmaları yapamazsak ve bu teknoloji yönetim noktasında olamazsak, elit bir kesim bizi yönetir hale gelecek. Eğer değerlerimizi, inancımızı çocuklarımıza aktaramazsak onları bu elit kesim yönetecek" şeklinde konuştu. - Ankara

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