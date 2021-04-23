Ankara'da üstü açık otobüsle 23 Nisan etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Mamak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla palyaço ve halk oyunları ekibinin katılımıyla üstü açık otobüsle etkinlik düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan çocuklar ve aileleri için Türk bayrakları ve balonlarla süslenen üstü açık otobüs, ilçeyi dolaştı.

Çocuk şarkılarının çaldığı otobüse polis, jandarma ve zabıta araçları konvoy halinde eşlik etti. Çocuklar ve aileleri evlerinin pencere ve balkonlarından konvoya el salladı.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bayramını kutlayarak, şöyle konuştu:

"Maalesef salgın nedeniyle çocuklarımız yok, okullarımızda kutlanmıyor. Ancak sağ olsun belediyemizin katkılarıyla bir konvoy oluşturduk ve çocuklarımız camlardan bayrak salladı. Bu şekilde onlara da bugünü coşkuyla kutlamayı sağlamaya çalıştık. 101 yıl önce yine böyle bir cuma günü ulusal egemenliğimiz ilan edildi ve 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' ilkesi tescil edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılı bütün ülkemize kutlu olsun."

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de, dünya çocuklarına armağan edilen bu mutlu günü biraz buruk kutladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu güzel günde çocuklarımızın da yanımızda olmasını, onlarla güzel etkinlikler yapmayı isterdik. Ama önümüzdeki yıllarda inşallah çocuklarımıza güzel sürprizlerimiz olacak. Pandemiden kurtulunca çocuklarımızla birlikte güzel etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımızın 23 Nisan bayramı kutlu olsun."