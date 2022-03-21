Ankara'da 'usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon 17 gözaltı -TEKRAR - Son Dakika
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Ankara'da 'usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon 17 gözaltı -TEKRAR

21.03.2022 12:09

ANKARA'da, sağlıklı kişilere rüşvet karşılığında usulsüz sağlık raporu hazırlayan, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, sağlıklı kişilere rüşvet karşılığında usulsüz sağlık raporu hazırlayan, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkentteki hastanelerde ve özel tıp merkezlerinde görevli doktor, hemşire, sekreter, teknisyen, hasta bakıcı gibi çalışanların da aralarında bulunduğu çetenin, hastalığı bulunmayan kişilere para karşılığında usulsüz sağlık raporu çıkardığı bilgisine ulaştı. Çete üyeleri polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 1 yıl süren takipte çete liderinin emekli belediye çalışanı V.E. olduğu belirlendi. Şüphelilerin rapor talebinde bulunan kişilere hastaneye gitmeden rastgele hastalık teşhisi koyup, para karşılığında usulsüz iş göremezlik raporu, heyet raporu ve engelli sağlık raporu hazırladığı belirlendi.

Şüphelilerin adreslerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri V.A. ile aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. V.A.'nın evinde yapılan aramada, çok sayıda kimlik, sahte belge ve rapor ile rapor almak için başvuruda bulunan kişilerin bilgilerinin bulunduğu dosyalar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evlerinde ise, başka kişiler adına düzenlenmiş 200 sağlık raporu, çeşitli özel tıp merkezlerine ait çok sayıda doktor kaşesi, başka kişiler adına alınmış kredi kartları ve usulsüz rapor verilen kişilerin bilgilerinin yer aldığı ajandalar bulundu.

600 KİŞİYE USULSÜZ RAPOR

Şüphelilerin yaklaşık 600 kişiye hasta olmadıkları halde usulsüz rapor düzenlediği ve kamuyu 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi. Usulsüz rapor alan 600 kişiden 300'ünün 57 farklı ilden olduğu, Ankara'ya hiç gelmeden telefonda bilgi vererek rapor aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin şehir dışından rapor almak için başvuranları, rapor düzenleneceği gün hiçbir resmi işlem yapmamaları konusunda uyardıkları öğrenildi. Rapor düzenlenen kişiler arasında ise polis, asker ve adliye çalışanlarının olmamasına dikkat edildiği belirlendi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, sahte rapor alanlar hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

Ankara'da 'usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon 17 gözaltı -TEKRAR
Ankara'da 'usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon 17 gözaltı -TEKRAR
Ankara'da 'usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon 17 gözaltı -TEKRAR

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Münir Karaloğlu, Ankara, Rüşvet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon 17 gözaltı -TEKRAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 'usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon 17 gözaltı -TEKRAR - Son Dakika
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