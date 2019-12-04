Ankara'da uyuşturucu çetesi çökertildi
6 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapılan şafak operasyonuyla 11 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapılan şafak operasyonuyla 11 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi.
Edinilen bilgiye göre, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Beypazarı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
(İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay/İHA)
Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi