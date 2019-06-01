Son Dakika Haberleri: Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 gözaltı

1 saat önce

ANKARA'da uyuşturucu madde imal edip, sokak satıcılarına okul önlerinde sattırdıkları belirlenen 3'ü Türkmenistan uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 gözaltı, System.String[]
ANKARA'da uyuşturucu madde imal edip, sokak satıcılarına okul önlerinde sattırdıkları belirlenen 3'ü Türkmenistan uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. 
Sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu madde satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tuzluçayır Mahallesi'nde yaşayan Türkmenistan uyruklu Ç.A.'yı takibe aldı. Şüpheli, uyuşturucu alışverişi yapmak için anlaştığı M.S. ile buluştuğu sırada suçüstü yakalandı. Polis, 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.  Uyuşturucuyu temin ettiği tespit edilen Y.T.'nin evine baskın yapıldı. Pencereden atlayıp, otomobiline binerek polisten kaçmaya çalışan Y.T., aracının lastiklerine ateş edilerek, yakalandı. Y. T.'nin verdiği bilgiler üzerine de  Etimesgut ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı ve Türkmenistan uyruklu H.A. ile B.B. de gözaltına alındı.
Okul önlerinde sokak satıcılarına satış yaptırdıkları belirlenen 5 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram eroin, 2 kilogram afyon sakızı, 400 gram metanfetamin, 500 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 şarjör, çok sayıda mermi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 5 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucuyu evlerinde imal ettikleri öğrenildi.  Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç. dizisinden yeni kareler yayınlandı TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 15:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]