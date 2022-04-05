Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı

05.04.2022 11:24
Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı

Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltıANKARA'da uyuşturucu ticareti yapan, liderliğini cezaevinde bulunan S.U.'nun yaptığı çeteye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapan, liderliğini cezaevinde bulunan S.U.'nun yaptığı çeteye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Keçiören ilçesi başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler takibe alındı. Kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada, 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda kullanımı özel reçeteye tabi hap, 2 tabanca ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Su örgütünün liderliğini cezaevinde bulunan S.U.'nun yaptığı belirlenirken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı
Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı
Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı
YORUMLAR
500
Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 5 Nisan gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG oto gaza 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:33:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement