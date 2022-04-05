Ankara'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

05.04.2022 11:06
Ankara'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu satan çeteye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu satan çeteye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bir suç şebekesinin Keçiören'de uyuşturucu sattığı belirlendi.

Liderliğini S.U'nun yaptığı suç örgütünü takibe alan ekipler, şüphelilerin "torbacı" olarak tabir edilen kişileri bularak, ilçede uyuşturucu sattırdığını tespit etti.

Öte yandan S.U'nun yönlendirmesi ile fuhuş yapan B.K'nin de yakalanmamak için anlaşmalı taksiler içerisinde pazarlık yaptığı ve elde ettiği parayı uyuşturucu ticaretinde kullandığı ortaya çıktı.

Çalışmaların ardından belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aralarında S.U'nun da bulunduğu suç şebekesinin 9 üyesini gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürecinde yapılan ara yakalamalar ve düzenlenen son operasyonda 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda kullanımı özel reçeteye tabi hap, 2 tabanca ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 351 şüpheliden 48'i tutuklandı Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 351 şüpheliden 48'i tutuklandı

Uyuşturucu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG oto gaza 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:48 Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti
10:48 Akıllara zarar yorum: Cem Küçük'e göre 7 milyon kişi Bergen filmini izlediyse, Türkiye'de enflasyon yok!
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:17:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement