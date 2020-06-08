Ankara'da uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon: 3 gözaltı

ANKARA - Ankara'da uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu madde üretimi için kullanıldığı belirlenen 975 bin kontrole tabi hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde; S.C., E.B. ve M.D. isimli şahıslar tarafından Metamfetamin üretiminde kullanılan kontrole tabi renkli reçeteli ilaçların, kanuna aykırı olarak İstanbul ve yurt dışı bağlantılı şahıslara pazarlanacağı bilgisi elde edildi.

Bilgi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda, 4 Haziran günü Keçiören ve Yenimahalle'de bulunan depolara operasyon düzenlendi. Depolarda yapılan arama sonucunda; toplam 975 bin adet kontrole tabi hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda S.C., E.B. ve M.D. isimli şüpheliler de gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.