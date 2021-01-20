Uyuşturucu kullanılan eve baskın: 7 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu kullanıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Çankaya ilçesindeki bir evde toplu halde uyuşturucu kullandığı ihbarını aldı.

Ekipler, sabaha karşı eve düzenledikleri baskında 3'ü kadın 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Polis içeri girdiğinde evde uyuşturucuların saksılara gizlendiğini fark etti.

Evde yapılan aramada eroin, sentetik ecza ve silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü.