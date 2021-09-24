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Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

24.09.2021 21:42
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

ANKARA'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik, 15-21 Eylül 2021 tarihleri arasında; Altındağ, Güdül, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Buna kapsamda; Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bekleyen araçta bulunanların şüpheli hareketleri üzerine araçta bulunan M.F.D. ve D.D. adlı kişilerin üzerinde ve araç içerisinde arama yapıldı ve 15 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güdül ilçesi Özköy Mahallesi'nde araç sürücüsü E.K.A.'nın üzerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı alındı. Araçta ve sürücü E.K.A.'nın üzerinde arama yapılarak 9 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan ve sürücülüğünü H.C.Y. adlı şahsın yaptığı araçta yapılan aramada 77 adet satışı yasak olan uyuşturucu uyarıcı hap, 2 gram esrar ele geçirildi. Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde ise Ö.Y., Y.B. ve E.A. adlı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin içerisinde bulundukları araç durdurularak, araç ve üst araması yapıldı. Arama sonucunda 10 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konularak, toplam 7 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.


Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Altındağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı - Son Dakika


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