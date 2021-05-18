Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Başkentte, jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-15 Mayıs'ta operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, 45 gram uyuşturucu madde ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA
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