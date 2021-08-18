Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 20'si tutuklandı - Son Dakika

Operasyonlarda 3 kilo 700 gram esrar, 463 gram eroin ve 610 gram ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 9-15 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

Ankara 'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 216 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı bildirildi.

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