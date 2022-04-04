Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 351 şüpheliden 48'i tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Gözaltına alınan 351 şüpheliden 48'i, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda 3 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin, 900 gram eroin, 260 gram bonzai, 250 gram skunk, 7 bin 600 ekstazi, 900 captagon ve 34 bin 200 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.