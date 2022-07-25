Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 38'i tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 38'i tutuklandı

25.07.2022 11:08
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 38'i tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 18-24 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda, 44 kilo 500 gram esrar, 200 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 4 tabanca, 8 bin 400 hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 38'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 38'i tutuklandı - Son Dakika
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