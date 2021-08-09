Operasyonlarda 18 kilo 700 gram esrar, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 590 gram eroin, 340 gram bonzai ve 3 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 2-8 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

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