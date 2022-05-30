Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 375 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 23-29 Mayıs'ta düzenlediği operasyonlarda, 14 kilo 400 gram esrar, 1 kilo 100 gram eroin, 300 gram metamfetamin ve 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 375 zanlıdan 40'ı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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