Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 340 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 30 Mayıs - 5 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 16 kilogram eroin, 9 kilo 700 gram esrar, 4 kilo 800 gram metamfatmin ve 21 bin 88 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 340 zanlıdan 41'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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