Son Dakika Haberleri: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çubuk'ta polis ve jandarma ekipleri sabah saatlerinde daha önce belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek, mermi, fişek, elektronik eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. M.T., H.D., E. A., T.A, İ.B. ve D.Ç. tutuklanırken, Ö.F.E., A.K. ve H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 11 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlıların adliyeye sevk edilişi

-Alınan güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:04 Kaynak: DHA

Çubuk, Ankara, 3. Sayfa
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