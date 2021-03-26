Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
26.03.2021 15:44
Ankara'da kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.M., E.D. ve E.Y. isimli şahıslar, Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Ankara'da kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.M., E.D. ve E.Y. isimli şahıslar, Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Olay, Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. A.M., E.D. ve E.Y. isimli şüphelilerin evlerinde kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla üç şahsı yakaladı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatılırken, evlerinde yapılan aramalarda bulunan 120 gr kubar esrar, saksıya ekili 48 adet 7-8 cm boylarında kenevir bitkisi, 10 gr kenevir tohumu ve bir adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. - ANKARA
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