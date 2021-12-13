Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 363 gözaltı - Son Dakika

- Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 363 gözaltı
ANKARA - Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 şahıstan 4 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 şahıstan 4 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 3.6 kg metamfetamin, 2.1 kg esrar, 300 gram eroin, 2 bin 300 adet ecstasy ve 36.800 sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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