Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin üst aramasında, araç ve evlerinde 250 gram eroin, 3 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçlarda bulunan S.S, S.Y, M.D. ve A.M. gözaltına alındı.

Şüpheli iki otomobili takibe alan ekipler, operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otomobille uyuşturucu satıldığı istihbaratına ulaştı.

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