Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da uygulama noktasında durdurulan takside uyuşturucu madde ile yakalanan Hatice Ü. (18) ile kendisine uyuşturucu satıp, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü Yusuf T. ve iki arkadaşı gözaltına alındı.

Polisin İstanbul yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurduğu takside yolcu olarak bulunan Hatice G.'nin üzerinde yapılan aramada, 4,5 gram metamfetamin ve 'Lyrica' tabir edilen 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Hatice G. emniyetteki ifadesinde, uyuşturucuyu Yusuf T.'den aldığını, bu kişinin kendisini Etimesgut ilçesi Yapracık semtinde 3 gün evde zorla tutup, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Hatice G. ayrıca Yusuf T.'nin Afgan uyruklu Muhammed Q. ile birlikte uyuşturucu madde sattığını iddia etti.

Hatice G.'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis, Yusuf T.'nin içinde bulunduğu babasına ait 06 JH 587 plakalı otomobili Eskişehir yolu Yapracık yol ayrımında durdurdu. Yusuf T. ile yanındaki Muhammed Y. ve Muhammed Q. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 15,10 gram metamfetamin, 0.30 gram eroin, 34 adet 'Lyrica' uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'cinsel saldırı' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.