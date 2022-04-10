Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

10.04.2022 14:56
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Başkent'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkent'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Keçiören ilçesinde A.G., K.C.A. ve K.M.B. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıları bulundukları araçta yakalayan ekipler, A.G.'nin uyuşturucu maddeleri temin ettiği Y.P. ve A.Ö. çiftini de Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 47 gram marihuana, 220 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 86 adet 9x19 mm çapında fişek, bin 592 adet uyuşturucu hap, 31 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi ve 46 bin 130 TL ele geçirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Keçiören, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Sadakatsiz ile İspanya'yı salladı! Cansu Dere'den Madrid çıkarması
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 15:06:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement