Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı.
ANKARA'nın Çubuk
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis
ve jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Çubuk'ta daha önce belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek, mermi, fişek, elektronik eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. M.T., H.D., E. A., T.A, İ.B. ve D.Ç. tutuklanırken, Ö.F.E., A.K. ve H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 11 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:07 Kaynak: DHA
Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi
TOKİ, 29 İlde 161 Arsayı Satışa Çıkardı
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı