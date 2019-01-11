Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ve jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Çubuk'ta daha önce belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek, mermi, fişek, elektronik eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. M.T., H.D., E. A., T.A, İ.B. ve D.Ç. tutuklanırken, Ö.F.E., A.K. ve H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 11 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Ankara

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