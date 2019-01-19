Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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