Son Dakika Haberleri: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

31 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kullanımı ve satışına ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 7'si savcılıkça, 3'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Nallıhan, Ankara, Güncel
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