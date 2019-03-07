Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu
31 dakika önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Ankara
'nın Nallıhan
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kullanımı ve satışına ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 7'si savcılıkça, 3'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:40 Kaynak: AA
Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu
Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
Brexit İçin Son 22 Gün