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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.Ç, A.A. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada yaklaşık 40 gram eroin ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. ve İ.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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