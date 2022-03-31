Ankara'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

31.03.2022 00:30
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 21.5 gram uyuşturucu madde, 5 adet extacy ve 7 adet beyaz renkli captagon hap ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 21.5 gram uyuşturucu madde, 5 adet extacy ve 7 adet beyaz renkli captagon hap ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 23 - 29 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon sonucu 21.5 gram uyuşturucu madde, 5 adet extacy ve 7 adet beyaz renkli captagon hap ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulurken toplam dört şahıs hakkında da adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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