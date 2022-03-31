Ankara'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 21.5 gram uyuşturucu madde, 5 adet extacy ve 7 adet beyaz renkli captagon hap ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 23 - 29 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon sonucu 21.5 gram uyuşturucu madde, 5 adet extacy ve 7 adet beyaz renkli captagon hap ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulurken toplam dört şahıs hakkında da adli işlemler başlatıldı. - ANKARA