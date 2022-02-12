Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı yapılan şüphelileri takibe aldı. Altındağ ilçesi Babaharman Sokak'ta belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda G.T., B.T., H.Ş., M.Ö., E.C.Y., M.A.Y. ve G.T. gözaltına alındı. Evler baştan aşağıya arandı. Özel eğitimli narkotik köpekler eşliğinde yapılan aramalarda 88,20 gram eroin ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.