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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

12.02.2022 17:31
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı yapılan şüphelileri takibe aldı. Altındağ ilçesi Babaharman Sokak'ta belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda G.T., B.T., H.Ş., M.Ö., E.C.Y., M.A.Y. ve G.T. gözaltına alındı. Evler baştan aşağıya arandı. Özel eğitimli narkotik köpekler eşliğinde yapılan aramalarda 88,20 gram eroin ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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