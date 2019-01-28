Son Dakika Haberleri: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

20 dakika önce

Başkent'te bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Başkent'te bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin alınan ihbar üzerine, Altındağ ilçesinde bulunan Gültepe Mahallesi Kasımpatı Sokak'taki bir gecekonduya operasyon düzenledi. Operasyonda, R.S., K.S., H.S., M.S., E.B., S.Ü., A.B. ve Ş.Ö'yü gözaltına alındı.

Polis ekipler evde yaptıkları incelemede, 2 pompalı tüfek ve 50 gram uyuşturucu madde ile çok sayıda mermi ele geçirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

Polis, Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa
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