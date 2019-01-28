Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Başkent'te bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Altındağ
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin alınan ihbar üzerine, Altındağ ilçesinde bulunan Gültepe
Mahallesi Kasımpatı Sokak'taki bir gecekonduya operasyon düzenledi. Operasyonda, R.S., K.S., H.S., M.S., E.B., S.Ü., A.B. ve Ş.Ö'yü gözaltına alındı. Polis
ekipler evde yaptıkları incelemede, 2 pompalı tüfek ve 50 gram uyuşturucu madde ile çok sayıda mermi ele geçirdi. - ANKARA