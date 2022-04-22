Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler, belirlenen 16 şüpheliye ait, 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 sentetik ecza maddesi, uyuşturucuların satışa hazır hale getirilmesi için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.