Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

22.04.2022 17:15
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıANKARA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler, belirlenen 16 şüpheliye ait, 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 sentetik ecza maddesi, uyuşturucuların satışa hazır hale getirilmesi için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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