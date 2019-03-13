Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 90 Tutuklama

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Cem Özer ile Sinan Çetin'in Arasındaki Kriz Tatlıya Bağlandı!

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani