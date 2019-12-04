Son Dakika Haberleri: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede
Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede

6 saat önce

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince, 2 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede, System.String[]

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince, 2 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Beypazarı'nda, 11 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini de belirlediği şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından, sabah saatlerinde polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sinem Ç., Sezer Sadık M., Fırat K., Adem A., Atilla A., Murat A., Ahmet A., Ayhan T., Necdet B., Gülbeyaz B. ve Nurseda P., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sinem Ç., Sezer Sadık M., Fırat K. ve Adem A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklama talebiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. 7 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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