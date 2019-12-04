Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince, 2 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Beypazarı'nda, 11 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini de belirlediği şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından, sabah saatlerinde polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sinem Ç., Sezer Sadık M., Fırat K., Adem A., Atilla A., Murat A., Ahmet A., Ayhan T., Necdet B., Gülbeyaz B. ve Nurseda P., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sinem Ç., Sezer Sadık M., Fırat K. ve Adem A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklama talebiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. 7 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.