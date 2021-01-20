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Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı

20.01.2021 10:37
Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı

Son dakika haberi... ANKARA'da, polisin uyuşturucu partisi düzenlenen eve yaptığı baskında, 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, polisin uyuşturucu partisi düzenlenen eve yaptığı baskında, 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi Çolak Sokak'ta bulunan evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarını aldı. Polis ekipleri, gece 03.30 sıralarında eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, çiçek saksıları içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Evde bulunan 3'ü kadın 7 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte içinde uyuşturucu bulunan saksılar da emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı
Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı
Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı - Son Dakika
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